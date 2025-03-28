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Несекретные материалы

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Мировые трейдеры хотят вернуться к российской нефти, но дверь все еще закрыта

Мировые трейдеры хотят вернуться к российской нефти, но дверь все еще закрыта

Разрозненные и не соблюдаемые полностью санкции в отношении российской сырой нефти могут затруднить возвращение баррелей из РФ.

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