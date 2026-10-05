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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Уважаемые преподаватели, мастера производственного обучения, ветераны

Уважаемые преподаватели, мастера производственного обучения, ветераны педагогического труда! От всей души поздравляем вас с праздником! Ваш профессионализм, мудрость, терпение и преданность своему делу помогают студентам раскрывать свои способности, уверенно идти к поставленным целям и становиться настоящими специалистами.

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