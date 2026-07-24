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Царьград

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Центробанк снизил ключевую ставку: индекс Мосбиржи вырос на 0,54%

Центробанк снизил ключевую ставку: индекс Мосбиржи вырос на 0,54%

Центробанк России понизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых, что вызвало рост индекса Мосбиржи на 0,54% до 2154,09 пункта.

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