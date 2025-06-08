Глобальный рынок меди вступает в глубокий международный кризис

Медь стала важнейшим ископаемым элементом в современном строительстве и энергетике. Ожидается, что в ближайшие годы мировой спрос на медь значительно возрастет, поскольку она будет все шире использоваться в проектах по возобновляемым источникам энергии и производстве.
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