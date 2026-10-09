Мирошник заявил о связи эскалации со стороны Киева с новым финансированием

Главное в тезисах: Тезис 1: Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Киев наращивает военную активность именно в те моменты, когда на Западе решается вопрос о выделении новых ресурсов Украине.
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