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Мировое обозрение

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Мирошник заявил о связи эскалации со стороны Киева с новым финансированием

Мирошник заявил о связи эскалации со стороны Киева с новым финансированием

Главное в тезисах: Тезис 1: Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Киев наращивает военную активность именно в те моменты, когда на Западе решается вопрос о выделении новых ресурсов Украине.

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