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Стало известно, как Дмитрий Красилов провёл свой вечер перед смертью

Стало известно, как Дмитрий Красилов провёл свой вечер перед смертью

Появилась информация о том, что происходило с Пухляшем из клипа Little Big за день до смерти19 декабря в одной из московских квартир было обнаружено бездыханное тело Дмитрия Красилова, имевшего, по всей видимости, серьёзные проблемы с сердцем.

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