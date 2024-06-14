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В Актау пройдет ярмарка сельхозпродукции

В Актау пройдет ярмарка сельхозпродукции

Об этом сообщили в акимате города Актау, передает inAktau.kz. «15 июня текущего года (только в субботу) в 26 микрорайоне на стоянке возле медицинского центра «Қасиет» состоится ярмарка сельхозпродукции с участием предпринимателей города», - отметили в акимате города Актау.

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