Мнение: «Большинство граждан Украины не представлены в политическом процессе», – Алексей Албу

Депутат Одесского областного совета VI созыва, экс-кандидат в мэры Одессы Алексей Албу в программе «Мнение» прокомментировал публикацию американского журнала Newsweek, назвавшего четырех кандидатов на смену Владимиру Зеленскому после призывов президента США Дональда Трампа к смене власти в Киеве.
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