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Операторы БПЛА уничтожили технику и боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

Операторы БПЛА уничтожили технику и боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

В Минобороны России рассказали, что операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили бронетехнику, пикапы и живую силу подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении СВО.

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