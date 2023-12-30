На военной базе ЮВО в Армении созданы резервные противоаварийные группы на период новогодних праздников

В условиях высокогорного климата, характеризующегося высоким уровнем выпадения осадков, командованием было принято решение о формировании резервных групп на период новогодних выходных, которые будут выполнять задачи по очистке территорий военных городков, дорог и других инфраструктурных объектов Ереванского и Гюмрийского гарнизонов.