Андрей Клинцевич: Наступление России будет неожиданным для всех

Военный эксперт проанализировал ситуацию на фронте Павел Еськов Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Материал комментируют: Андрей Клинцевич Командир подразделений бригады береговой обороны группировки войск «Днепр» с позывным Курск сообщил журналистам, что российские войска вновь установили контроль над херсонскими островами, расположенными в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС.