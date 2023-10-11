БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Андрей Клинцевич: Наступление России будет неожиданным для всех

Андрей Клинцевич: Наступление России будет неожиданным для всех

Военный эксперт проанализировал ситуацию на фронте Павел Еськов Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Материал комментируют: Андрей Клинцевич Командир подразделений бригады береговой обороны группировки войск «Днепр» с позывным Курск сообщил журналистам, что российские войска вновь установили контроль над херсонскими островами, расположенными в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС.

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