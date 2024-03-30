Киеву - молиться

Economist: летом РФ прорвет украинскую оборону В интервью для CBS News Владимир Зеленский признал, что ВСУ «не смогут выстоять против еще одного масштабного наступления России», которое, как он считает, следует ожидать в конце мая — начале июня, и обратился к западным союзникам с призывом срочно помочь Украине.