Ирина Исаева: «Где вдохновляться космосом в Петербурге?»

Руководитель проектов Федерации космонавтики России по Санкт-Петербургу о том, как город отпразднует День космонавтики Апрель 2025 года в Петербурге проходит с космическим размахом на самых разных площадках: в школах, библиотеках, музеях и даже торговых центрах.
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