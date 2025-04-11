Ирина Исаева: «Где вдохновляться космосом в Петербурге?»

Руководитель проектов Федерации космонавтики России по Санкт-Петербургу о том, как город отпразднует День космонавтики Апрель 2025 года в Петербурге проходит с космическим размахом на самых разных площадках: в школах, библиотеках, музеях и даже торговых центрах.