Воспитанник новороссийской школы «Победа» Делшоджон завоевал золото чемпионата России по стрельбе из лука, одержав победу по итогам шестидневных соревнований.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Киев не поедет,...
- ОГ Михаила Ширвиндта...
- Паника в США: Нов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым