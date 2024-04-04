Гончаренко об 1:0 с «Локо»: «Урал» победил за счет самоотдачи и желания» 

«Урал» выиграл матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов в Фонбет Кубке России. — Можно ли говорить, что после двух последних игр «Урал» выходит из пике? — Если смотреть в целом, то можно взять игру с «Родиной», матчи на сборах были достаточно неплохими.