В России выпустили эксклюзивный iPhone 16 Ovi 8 в честь рекорда Овечкина в НХЛ

Специализирующаяся напроизводстве смартфонов и носимой электроники издорогих материалов компания Caviar представила эксклюзивный iPhone, созданный в честь рекорда российского хоккеиста Александра Овечкина.
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