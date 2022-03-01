«Лейкерс» отчислили Деандре Джордана

«Лейкерс» отчислили центрового Деандре Джордана (33 года, 211 см). Джордан стал игроком «озерников» в межсезонье-2021, подписав контракт на 1 сезон и 2,6 миллиона долларов.
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