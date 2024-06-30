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Министр Мурашов проверил состояние коммунальной техники на базе в Одинцове

Министр Мурашов проверил состояние коммунальной техники на базе в Одинцове

Заместитель председателя областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов оценил состояние коммунальной техники на базе в Одинцове перед предстоящим зимним сезоном.

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