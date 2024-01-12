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Нижегородская правда

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В Нижегородской области будет проводиться адресное информирование избирателей о выборах Президента России

В Нижегородской области будет проводиться адресное информирование избирателей о выборах Президента России

11 января 2024 года на заседании избирательной комиссии Нижегородской области принято постановление о реализации проекта «ИнформУИК», направленного на адресное информирование избирателей о выборах Президента России на территории Нижегородской области.

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