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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рой Джонс-младший – о победе Цзю: «Мне понравилось, но хотелось бы увидеть бой с Чарло»

«Мне понравилось выступление Тимофея Цзю! Поздравляю его с этой победой. Но мне хотелось бы увидеть его бой с Чарло», – заявил экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

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