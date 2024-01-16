Госуслуги дали сбой: в чем причина

На портал невозможно зайти, в том числе и с помощью приложения «Госуслуги».Госуслуги дали сбой, на портал невозможно зайти, в том числе и с помощью приложения госуслуг на смартфонах с операционной системой iOS, в свою очередь на устройствах с Android пока портал открывается, сообщает тг-канал BRIEF.