Не кипятите ВОДУ дважды: смертельно опасно!

Как часто мы ставим чайник, чтобы нагреть воду, и потом забываем о ней, потому что начался любимый сериал или появились какие-то неотложные дела? Тем временем вода остывает, и поэтому мы кипятим ее по второму кругу.
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