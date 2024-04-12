На Украине заявили о наличии на руках граждан до пяти миллионов «стволов»

Клименко заявил, что на руках у граждан Украины может быть до 5 млн «стволов» Глава Министерства внутренних дел (МВД) Украины Игорь Клименко заявил о наличии от одного до пяти миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия на руках у граждан страны.
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