На Украине заявили о наличии на руках граждан до пяти миллионов «стволов»

Клименко заявил, что на руках у граждан Украины может быть до 5 млн «стволов» Глава Министерства внутренних дел (МВД) Украины Игорь Клименко заявил о наличии от одного до пяти миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия на руках у граждан страны.