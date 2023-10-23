«Остановить беспредел автодилеров», — Национальный автомобильный союз просит ограничить комиссии салонов

Федеральной антимонопольной службе, Минпромторгу и Банку России были направлены письма от Национального автомобильного союза (НАС), в котором просят ограничить комиссии автодилеров, о чем сообщил вице-президент союза Антон Шапарин.
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