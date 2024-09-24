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Алаудинов: бойцы «Ахмата» более 40 дней находились в окружении в Курской области

Алаудинов: бойцы «Ахмата» более 40 дней находились в окружении в Курской области

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил РИА Новости, что группа бойцов отряда находилась в окружении близ села Мартыновка Курской области более 40 дней.

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