Спрос на киберучения от финансовых компаний растет

Спрос на проведение киберучений в крупных компаниях за 2023 год вырос вдвое. За такими услугами в основном обращались компании из сфер телекома, финансов и промышленности, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование IТ-интегратора «Инфосистемы джет».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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