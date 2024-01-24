Спрос на киберучения от финансовых компаний растет

Спрос на проведение киберучений в крупных компаниях за 2023 год вырос вдвое. За такими услугами в основном обращались компании из сфер телекома, финансов и промышленности, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование IТ-интегратора «Инфосистемы джет».