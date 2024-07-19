На Камчатке сотрудники полиции Усть-Большерецкого района задержали подозреваемого в незаконном вылове редкого вида лосося

Оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в рамках операции «Путина-2024» задержали 26-летнего неработающего жителя города Петропавловска-Камчатского, который осуществлял незаконную добычу редкой рыбы сима.
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