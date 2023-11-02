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Причины увольнений в Bungie, первые оценки Jusant, дата выхода Bloodborne Kart, подробности о The Day Before…

Причины увольнений в Bungie, первые оценки Jusant, дата выхода Bloodborne Kart, подробности о The Day Before…

Причины массовых увольнений в Bungie, оценки игры Jusant от Don’t Nod, новая информация и дата релиза The Day Before, Bloodborne Kart скоро выходит на ПК, DLC для Lies of P, первое DLC для Remnant II, крупное контентное обновление для Gran Turismo 7, новый трейлер Tekken 8, показали 19 минут The Invincible.

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