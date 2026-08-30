«Уже ждут»: мать рассказала о последних словах убитого под Москвой школьника

Заманили в подвал и зарезали: подробности расправы над мальчиком в Кабаново.Мать погибшего в Подмосковье мальчика вспомнила последний разговор с сыном.
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