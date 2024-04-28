Флеболог Калачев: запущенный варикоз может перейти в тромбоз

Запущенный варикоз может превратиться в тромбофлебит — состояние, при котором происходит образование тромбов в венах с сопутствующим воспалением стенок сосудов, предупреждает Андрей Калачев, хирург-флеболог клиники Dega.
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