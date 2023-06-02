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В российской армии было сформировано более 280 воинских частей и подразделений в рамках частичной мобилизации

В российской армии было сформировано более 280 воинских частей и подразделений в рамках частичной мобилизации

Замначальника Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский сообщил, что благодаря частичной мобилизации удалось сформировать более 280 воинских частей и подразделений.

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