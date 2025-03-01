Эксперт СМИ2 назвал слабые стороны закона о гостевых домах

Новый закон о гостевых домах может создать серьезные проблемы для природного туризма.фото: pixabay.com/davidlee770924Новый закон о гостевых домах может создать серьезные проблемы для природного туризма и заставит многих владельцев «уйти в тень».
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