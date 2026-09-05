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Макияж 2027: главные тренды, которые уже захватывают сердца

Макияж 2027: главные тренды, которые уже захватывают сердца

Почему в моду возвращаются яркие акценты и какие приемы в макияже уже выдают устаревший образ? higgsfield Еще недавно все стремились выглядеть максимально «чисто» и натурально: сияющая кожа, незаметный тон, аккуратные брови и макияж, который будто бы занял пять минут.

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