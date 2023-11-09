«Морской старт» доплыл до окончательных обвинений // Экс-главе РКК «Энергия» инкриминируют ущерб более чем на 4 млрд рублей

Как стало известно “Ъ”, СКР уже третий раз предъявил окончательное обвинение бывшему руководителю ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Виталию Лопоте — прежнюю версию следствия не утвердила Генпрокуратура.
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