В Карелии двоих из шести пропавших после аварии на шлюзах нашли живыми

В Карелии два человека из шести пропавших найдены живыми. Об этом сообщает МЧС региона. По данным оперативных служб, после прорыва дамбы шесть человек числились пропавшими без вести, но на данный момент их число сократилось до четырех.
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