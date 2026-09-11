Атака на дом в Железногорске, рост цен на газ в Европе и дело об отравлении школьников: главное за сутки

МОСКВА, 11 сентября, ФедералПресс. Дроны атаковали многоквартирный дом в Железногорске, европейские цены на газ поднялись до уровня энергетического кризиса 2022 года, а на Кубани следователи возбудили уголовное дело после отравления учеников школы.