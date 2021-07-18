Школьную ярмарку перенесут в другое место из-за ремонта в историческом центре

В связи с ремонтом старого центра Уссурийска школьную ярмарку в этом году решено перенести на территорию, прилегающую к молодежному центру "Горизонт".
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