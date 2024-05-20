Новая магнитная буря 20 мая 2024: кто попадёт под её влияние и какие последствия ждут людей

Во время магнитных бурь метеочувствительные люди могут испытывать недомогание.Учёные из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН предупредили о новой магнитной буре, которая прогнозируется на Земле 20 мая.
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