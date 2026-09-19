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Татар-информ

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«Кого ты оперируешь? Краше в гроб кладут!»: хирурги Татарстана о своих буднях

«Кого ты оперируешь? Краше в гроб кладут!»: хирурги Татарстана о своих буднях

Сегодня, 19 сентября, отмечается Международный день хирурга. В профессиональный праздник тех, кто большую часть жизни проводит за операционным столом, «Татар-информ» пообщался с врачами трех ведущих больниц Татарстана.

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