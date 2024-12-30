В Вологодской области продолжаются мероприятия в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России «Никольский» совместно с представителем общественного совета при территориальном органе посетили пять семей, состоящих на профилактическом учете.
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