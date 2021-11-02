Вдова Игоря Кириллова показала последнее видео с диктором после ампутации ноги

Вдова легендарного диктора советского телевидения Игоря Кириллова не только подробно рассказала о последних днях 89-летнего супруга, но и обнародовала видеозапись из больничной палаты, где Игорь Леонидович провел последние недели своей жизни.
Вдова легендарного диктора советского телевидения Игоря Кириллова не только подробно рассказала о последних днях 89-летнего супруга, но и обнародовала видеозапись из больничной палаты, где Игорь Леонидович провел последние недели своей жизни.
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