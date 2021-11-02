Суть Событий

53 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Вдова Игоря Кириллова показала последнее видео с диктором после ампутации ноги

Вдова Игоря Кириллова показала последнее видео с диктором после ампутации ноги

Вдова легендарного диктора советского телевидения Игоря Кириллова не только подробно рассказала о последних днях 89-летнего супруга, но и обнародовала видеозапись из больничной палаты, где Игорь Леонидович провел последние недели своей жизни.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх