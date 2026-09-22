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Каждый девятый участник автоопроса в Алтайском крае назвал себя стритрейсером

Каждый девятый участник автоопроса в Алтайском крае назвал себя стритрейсером

Выше показатель среди перечисленных территорий оказался только в Москве Алтайский край оказался среди регионов с высокой долей участников автомобильного опроса, которые назвали себя стритрейсерами.

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