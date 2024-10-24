Все отразили! Ночная атака на Курскую область и Чёрное море

Власти Курской области пока не предоставили информации о возможных последствиях атаки. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над акваторией Черного моря, на значительном расстоянии от берега, была сбита ракета.
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