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Все отразили! Ночная атака на Курскую область и Чёрное море

Все отразили! Ночная атака на Курскую область и Чёрное море

Власти Курской области пока не предоставили информации о возможных последствиях атаки. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над акваторией Черного моря, на значительном расстоянии от берега, была сбита ракета.

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