Отставка премьер-министра Украины Юлии Свириденко вызвала резкую реакцию в Киеве. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский уволил чиновницу в унизительной для нее форме.
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