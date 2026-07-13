Политика как она есть

Отставка премьер-министра Украины Юлии Свириденко вызвала резкую реакцию в Киеве. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский уволил чиновницу в унизительной для нее форме.