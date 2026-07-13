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Политика как она есть

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Зеленского обвинили в издевательстве над Свириденко после отставки

Зеленского обвинили в издевательстве над Свириденко после отставки

Отставка премьер-министра Украины Юлии Свириденко вызвала резкую реакцию в Киеве. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский уволил чиновницу в унизительной для нее форме.

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