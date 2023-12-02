Сотрудники Следственного комитета России посетили Луганскую Народную Республику

Руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета Российской Федерации Герой России Сергей Васильевич Петров и офицеры ведомства посетили с рабочим визитом Луганскую Народную Республику.
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