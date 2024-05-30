"Роснано" надеется на решение правительства о погашении долга

"Роснано" надеется на поддержку правительства в преодолении трудностей с долгами. По данным ТАСС, группа достигла договоренности с банковскими кредиторами о досрочном погашении долга со скидкой, но это решение зависит от решения Кабинета министров.
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