Националистические силы на Украине могут устроить военный переворот правительству Зеленского.На Украине существует риск военного переворота, который может произойти в случае, если правительство Владимира Зеленского не будет следовать желаемому националистическими силами курсу, заявил Николай Петро, профессор политических наук из Университета Род-Айленда в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.
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