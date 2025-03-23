Националистические силы на Украине могут устроить военный переворот правительству Зеленского.На Украине существует риск военного переворота, который может произойти в случае, если правительство Владимира Зеленского не будет следовать желаемому националистическими силами курсу, заявил Николай Петро, профессор политических наук из Университета Род-Айленда в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.