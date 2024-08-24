Рассказываем, какое решение 21 августа вынес суд. Очередное заседание областного суда, в котором обвиняемыми выступают несколько мигрантов, убивших русского школьника около челябинского торгового комплекса "Космос", состоялось 21 августа.
Мигранты, убившие подростка в Челябинске, просятся на свободу
Комментарии
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Андрей Матвеев
Я не одобряю Ваш пост, но я его поддерживаю. Вот такая коллизия.
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17 час.
ВУ
Варлам Устрялов
не хай.
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12 час.
Валентин Щербаков
Никакого помилования, только "око за око" - РАССТРЕЛЯТЬ!!!!А начальника КС освободить от занимаемой должности за поддержку мигрантов, убивающих русских в РОССИИ или народ сам будет устраивать самосуды........
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12 час.
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