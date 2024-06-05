На ПМЭФ рассказали об авиашаттлах между Москвой и Петербургом

РИА Новости/Фотохост-агентство РИА Новости/Кирилл Каллиников Авиашаттлы между Москвой и Санкт-Петербургом, летающие с интервалом в 15 минут, по удобству стравнимы с метро, заявил 5 июня в студии "Известий" на полях ПМЭФ генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные Ворота Северной Столицы" Леонид Сергеев.
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