На ПМЭФ рассказали об авиашаттлах между Москвой и Петербургом

РИА Новости/Фотохост-агентство РИА Новости/Кирилл Каллиников Авиашаттлы между Москвой и Санкт-Петербургом, летающие с интервалом в 15 минут, по удобству стравнимы с метро, заявил 5 июня в студии "Известий" на полях ПМЭФ генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные Ворота Северной Столицы" Леонид Сергеев.