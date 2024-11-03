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Региональная Юридическая Служба

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Психологи обнаружили поведенческий тип, который уменьшает удовлетворение от секса

Психологи обнаружили поведенческий тип, который уменьшает удовлетворение от секса

Фото: Информационное агентство Да-Да Новости  Новости дня за сегодня сообщают о том, что недавние исследования канадских психологов выявили определенные модели поведения, которые негативно сказываются на удовлетворенности интимной жизнью и отношениями в целом.

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